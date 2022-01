PCS-patiënt probeert overbuurvrouw te verkrachten

Een 42-jarige man die karweitjes in de tuin deed voor zijn overbuurvrouw, is deze week aangehouden voor poging tot verkrachting, feitelijke aanranding en huisvredebreuk. De man die al tien jaren onder behandeling zou zijn bij het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS), drong maandag het huis van de vrouw in Wanica binnen.

De buurvrouw was die dag alleen thuis toen de verdachte het huis binnenstapte. Op dat moment bevond de buurvrouw zich in de woonkamer. Zij schrok hevig van de plotselinge verschijning van haar tuinman. Het eerste wat bij de buurvrouw opviel is dat de verdachte met een erectie voor haar stond.

Zij joeg hem weg, waarna de verdachte het slachtoffer bij de borsten vastgreep. Het slachtoffer rukte zich los en bewapende zich met een bezemsteel. Daarmee sloeg zij de verdachte die gelijk daarna de plaats verliet. Op het erf vlak voor zijn buurvrouw begon hij vervolgens openlijk te masturberen.

De politie van Leiding 9A werd ingeschakeld die de verdachte R.T. heeft overgebracht naar het bureau. Hij is hangende het onderzoek in verzekering gesteld.