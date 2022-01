‘Bericht over aanschaf 16 nieuwe Prado’s door kabinet president is niet waar’

Een veel gedeeld bericht, waarbij beweerd wordt dat het kabinet van de Surinaamse president 16 nieuwe Prado’s zou hebben gekocht voor een bedrag van 1,3 miljoen USD, is deze week naar het rijk der fabelen verwezen.

Volgens de directeur van de Communicatie Dienst Suriname, Alven Rooseveld, is het bericht niet waar. Rooseveld gaf aan dat het gaat om een fake bericht dat waarschijnlijk verspreidt is door mensen ‘die zijn blijven hangen in de politieke strijd’.

De CDS directeur gaf aan dat er bij het aantreden van de huidige regering slechts 5 uitgereden voertuigen aanwezig waren voor gebruik door het kabinet. Elk goed voertuig is voor een appel en een ei verkocht aan sympathisanten van de vorige regering, aldus Rooseveld.

Deze vijf voertuigen zijn stelselmatig uitgevallen en uitgereden, vandaar dat er onlangs wel 4 nieuwe voertuigen zijn aangeschaft. Het gaat daarbij echter niet om de dure voertuigen voor het bedrag dat in het fake bericht wordt verspreidt.

Het is overigens niet de eerste keer dat er een fake bericht over Prado’s door politieke tegenstanders wordt verspreidt. Daags na het aantreden van de nieuwe regering beweerde het NDP roddelplatform Faya Pepre Nieuws, onder leiding van Sharmila Mansaram, dat de huidige regering van Suriname maar liefst 17 nieuwe Toyota Land Cruiser PRADO’s zou hebben gekocht voor de nieuwe ministers.

Faya Pepre had voor dat fake bericht een foto gestolen van een Colombiaanse site.