Vrouw kan net opzij springen als dronken partner op haar inrijdt

De 55-jarige T.B. heeft afgelopen weekend geprobeerd om met zijn auto in te rijden op zijn 42-jarige partner U.P. Dit gebeurde zondag 16 januari te Leiding 7A in Suriname. In gesprek met Waterkant.Net zegt de vrouw dat ze door de man zou zijn doodgereden, als zij die avond niet opzij was gesprongen.

Partijen hebben een relatie van zes jaren en ze wonen bijkans drie jaren samen. De man heeft zijn intrek bij het ouderlijk huis van U.P. genomen. Volgens de aangeefster is er vaker ruzie tussen hen.

“Elke keer als mijn man alcohol nuttigd is er ruzie thuis. Hij is extreem jaloers. Ik mag nergens gaan. Op die dag was ik bij mijn buurvrouw om haar een bloemenstek te geven. Intussen kwam mijn partner thuis aan. Hij belde om te vragen waar ik was. Nadat ik hem telefonisch doorgaf waar ik was kwam hij kort daarna ook ter plaatse en ging tekeer. Hij schold mij uit. Ik besloot toen naar de politie te stappen om aangifte tegen hem te doen.

Terwijl ik naar de politie liep, riep een buurman mij en vroeg hij wat er aan de hand was. Ik knoopte een gesprek met hem aan. We stonden bij de inrit te praten. Plotseling zag ik het voertuig van mijn partner met een hoge snelheid aankomen. Met dezelfde snelheid reed hij op mij in. Ik sprong opzij, maar toch heeft de auto mij geraakt. Ik kwam daardoor te vallen”, aldus het slachtoffer.

De politie van Leiding 9A werd ingeschakeld die op haar beurt de vrouw met een visum verwees voor medische behandeling. De 55-jarige autobestuurder T.B., die onder invloed van alcohol verkeerde, werd overgebracht naar station Leiding 9A. Hij is na zijn ontnuchtering voorgeleid bij de hulpofficier.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is T.B. terzake poging moord, poging doodslag, zware mishandeling en mishandeling in verzekering gesteld.

De aangeefster zegt verder dat zij bang is voor haar partner. “Als hij uit de gevangenis komt gaat hij mij vermoorden. Hij is een zeer jaloerse man”, vertelde de doodsbange vrouw aan de redactie.