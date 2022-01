Schutter meldt zich met advocaat bij politie

De 46-jarige Regillio G. heeft zich dinsdag 18 januari, samen met zijn advocaat gemeld bij de politie. Hij schoot op 21 december jongstleden een 22-jarige jongeman neer.

De jongeman die sedert 21 december in het ziekenhuis lag na het oplopen van de schotverwonding, is op 30 december in de ziekeninrichting overleden.

Volgens Regillio G. probeerde hij zichzelf te beschermen omdat het latere slachtoffer hem aanviel. Hij loste daarbij een schot op de jongeman met een wapen dat illegaal is. Dit moordwapen is nog steeds niet terecht.

De verdachte is na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.