Heethoofdige oom steekt neefje in gelaat en arm

Een heethoofdige oom in Suriname heeft dinsdagavond, kort voor de lockdown, zijn neefje met een scherp voorwerp neergestoken aan de Trinidadstraat. In deze zaak had de politie eerder een aangifte opgenomen van een diefstal.

De aangever vermoedde dat zijn oom hoogstwaarschijnlijk de diefstal zou hebben gepleegd waarna de politie een onderzoek instelde. Dit viel niet in goede aarde bij de oom. Hij begaf zich naderhand gewapend bij zijn neefje en stak hem een aantal keren in zijn gelaat en arm.

Het gewonde slachtoffer werd door zijn familie naar de Spoedeisende Hulp overgebracht. Hij was vanwege de steekverwondingen niet aanspreekbaar. De verdachte heeft na de steekpartij de benen genomen.

De politie van Munder is bezig met het onderzoek.