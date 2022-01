Criminelen met zware wapens in beeld gebracht; één aangehouden

Manschappen van het Regio Bijstandsteam Oost (RBTO), hebben onlangs getracht drie verdachten van een beroving in het Lawa-gebied aan te houden. Ze worden in verband gebracht met ernstige berovingen in het achterland, die de samenleving recentelijk heeft doen opschrikken.

Bij deze actie is één van de verdachten aangehouden (foto). Bij de actie is ook aan het licht gekomen dat de criminelen zwaarbewapend zijn, zoals op de andere foto te zien is.

Van de drie criminelen die in beeld gebracht zijn, is bekend dat één van hen de leider is en bekend is als ‘Tjon Alawe’. Ook van de andere is er beeld (onder). Beide mannen zijn nog voortvluchtig.

“ De samenleving mag weten dat de relevante eenheden alles in het werk stellen om de veiligheid binnen ’s landsgrenzen te waarborgen. Al het nodige wordt gedaan om de verdachten op te sporen”, aldus de autoriteiten in Suriname.