Brand voorkomen in vuurwerkmagazijn te Weg naar Zee

Manschappen van het Korps Brandweer Suriname wisten dinsdag een vuilbrand dichtbij een vuurwerkopslagplaats in een zijstraat aan de Henry Fernandesweg gauw te blussen. Hierdoor is brand in het magazijn voorkomen.

De brandweer ontving de melding omstreeks 10.00 uur dat het vuurwerkmagazijn in brand stond. Zij rukte zwaar uit naar de locatie omdat er was aangegeven dat er vuurwerk daar was opgeslagen.

Bij aankomst van de blussers troffen zij een vuilbrand achter het magazijn aan. De vuilbrand werd geblust waardoor voorkomen is dat het magazijn in brand vloog.