Op begraafplaats dood gevonden man (55) slachtoffer van misdrijf

De man die zondagmorgen dood werd aangetroffen op de begraafplaats Vrede en Arbeid aan de van Esveldstraat, is de 55-jarige Mahinderpersad Bhagwanie. Het vermoeden bestaat dat de man door misdrijf om het leven is gebracht, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Rechercheurs van de afdeling Kapitale Delicten en de plaatselijke politie koersten na verkregen melding van het Command Center naar de locatie. Daar troffen zij Mahinderpersad liggend op zijn rug langs een looppad in de begraafplaats aan. Een arts stelde officieel de dood van de man vast.

Het lichaam van Mahinderpersad vertoonde schaafwonden op zijn rug en dijbeen. In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van de man hangende het onderzoek ter obductie in beslag genomen.

De familie van Mahinderpersad is intussen achterhaald. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht in deze zaak. De afdeling Kapitale Delicten is belast met het onderzoek in deze zaak, meldt de politie.