Ondernemersechtpaar en arbeiders slachtoffer gewapende roof

Opnieuw zijn hardwerkende ondernemers in Suriname slachtoffer van gewapende rovers. Drie criminelen hebben in de nacht van maandag op dinsdag 18 januari een gewapende roofoverval gepleegd in een woning aan de Tourtonnelaan.

Het betreft een hoogbouw pand. Het echtpaar sliep op de benedenverdieping en de arbeiders boven. Rond 02.30 uur werd het echtpaar overmeesterd door het trio. Ze werden in hun diepe rust overvallen en beroofd van hun waardevolle goederen. De beroving ging gepaard met mishandeling

Volgens de slachtoffers waren de rovers allen gemaskerd en gekleed in het zwart. Één van hen was gewapend met een vuistvuurwapen en de tweede met een koevoet. De daders hebben op de kamerdeur van de ondernemer geschoten. Deze vertoond twee kogelinslagen.

De arbeiders die op de bovenverdieping sliepen zijn beroofd en gekneveld achtergelaten. De ondernemer klaagde van pijn aan zijn lichaam. Hij is met een koevoet bewerkt aan zijn rug en arm. Ook zijn partner klaagde van pijn over haar heel lichaam.

De buit betreft een geldbedrag groot 1.000 SRD, 400 USD en twee iPads. De politie van Centrum heeft de aangifte opgenomen. Het onderzoek duurt voort.