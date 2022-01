Duitsland schenkt meer dan 450.000 mondkapjes aan Suriname

Afgelopen vrijdag vond op het Ministerie van Volksgezondheid de officiële overhandigingsceremonie plaats van een gulle schenking van chirurgische mondkapjes door de regering van Duitsland in samenwerking met de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO). De geschonken artikelen zijn opgeslagen bij het BGVS (Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname) en zullen door het Surinaamse Ministerie van Volksgezondheid worden gedistribueerd onder diverse zorginstellingen in het land.

De 462.500 chirurgische gezichtsmaskers werden aangeschaft via de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) met financiering vanuit de regering van Duitsland en overhandigd op het secretariaat van de Minister in aanwezigheid van o.a. de Minister van Volksgezondheid, Drs. Amar Ramadhin, de Directeur van Volksgezondheid, Drs. Rakesh Gajadhar Sukul, Dr. Karen Lewis-Bell, PAHO/WHO Vertegenwoordiger in Suriname en de Honorair Consul van Duitsland, Drs. Kurt van Essen.

Gezichtsmaskers zijn essentiële hulpmiddelen om infectie tijdens deze pandemie te voorkomen, en wij zullen deze gebruiken in onze ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen zoals swabposten en vaccinatieplaatsen. “Wij zijn de Duitse regering en PAHO dankbaar voor hun steun aan Suriname om de pandemie te bestrijden, vooral in deze tijd, nu Duitsland, net als vele andere landen, geconfronteerd wordt met een nieuwe COVID-19 golf en de strijd aangaat met de Omicron variant”, zei de Minister van Volksgezondheid, Drs. Amar Ramadhin

“In oktober 2021 heeft de Duitse regering geholpen het COVID-19 vaccinatieprogramma van Suriname te versterken door koelboxen, naalden en andere medische hulpmiddelen te schenken en heeft zij haar belofte houden om haar steun aan Suriname voort te zetten met deze schenking van chirurgische gezichtsmaskers met de hulp van PAHO. Wij zullen samen blijven helpen de curve af te vlakken en de druk op het gezondheidszorgsysteem te verminderen. De regering van Duitsland heeft een goede relatie met Suriname en zal blijven toezien op de verdere versterking van deze relatie”, aldus de Honorair Consul van Duitsland, Drs. Kurt van Essen.

“De reactie op de COVID-19 pandemie in Suriname vereist een gezamenlijke inspanning en solidariteit onder de naties en PAHO is verheugd het Ministerie van Volksgezondheid in dit verband technische medewerking te kunnen blijven verlenen. De levering van deze chirurgische maskers is op dit ogenblik bijzonder belangrijk omdat de Omicron-variant die in Suriname aanwezig is, zeer besmettelijk is en de adequate bescherming van gezondheidswerkers van belang is om de beschikbaarheid van personeel te verzekeren met het oog op de voortzetting van de zorgverlening en de continuïteit van het gezondheidssysteem”, concludeerde de PAHO/WHO-vertegenwoordiger in Suriname, Dr. Karen Lewis-Bell.