Aan de Calcuttastraat in Suriname, is een vrouw op klaarlichte dag neergeschoten. Het slachtoffer werd daarbij geraakt in haar linker bovenbeen.

De beschieting vond rond 12.50u plaats. Het gaat zeer waarschijnlijk om een beroving. De politie was snel ter plaatse en schakelde een ambulance in om de gewonde vrouw af te voeren voor medische behandeling.

Van de schutter ontbreekt nog elke spoor.