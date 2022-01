Suriname krijgt nationaal ventilatieadvies in strijd tegen COVID-19

Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid biedt deze week een nationaal ventilatieadvies aan de regering. Dit advies moet ervoor zorgen dat er structurele maatregelen worden getroffen om besmettingen binnen gebouwen tegen te gaan.

Volgens minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid in Suriname, vinden de meeste besmettingen binnen gebouwen plaats. Hij zegt dat het ventilatieadvies met behulp van architecten en andere bouwtechnische deskundigen in elkaar is gezet.

De bewindsman acht het van belang dat het opzetten van gebouwen conform dit nationaal ventilatieadvies geschiedt.

“Het is een structureel advies dat wordt geven als lange termijn oplossing voor COVID-19. Omdat beluchting enorm belangrijk is om besmettingen te voorkomen”, voegt de minister eraan toe.