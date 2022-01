Inbrekers roven ‘short stay’ pension leeg

In de nacht van zaterdag op zondag 16 januari hebben inbrekers flink huisgehouden in een pension te Wanica. De dieven hebben in totaal vier geldtrommels inhoudend een geldbedrag groot SRD 30.000, elf televisietoestellen, waaronder twee van 50 inch en de rest van 32 inch, buitgemaakt.

Behalve deze goederen maakten de daders een dvr-box van de beveiligingscamera, alcoholische dranken, sigaretten en nog nader op te gegeven goederen, buit. In gesprek met Waterkant.Net zegt de benadeelde dat het pension bijkans drie jaren bestaat.

“Het is de eerste keer dat dieven hier hebben ingebroken en haast alles hebben weggedragen. Zij hebben een enorme ravage voor ons achtergelaten. Alle negen kamers zijn vernield. Wij hebben gisteren nieuwe sloten moeten plaatsen voor alle deuren, zodat wij vandaag weer onze diensten kunnen leveren”, aldus een woordvoerder van het short stay pension.

De politie van De Nieuwe Grond is op de hoogte van deze inbraak. Uit het politioneel onderzoek blijkt dat de inbrekers via de achterzijde het pand zijn binnengedrongen. Zij hebben eerst de kantoorruimte betreden en de camera onklaar gemaakt.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.