435 nieuwe besmettingen en 1 coronadode

In Suriname zijn zondag 16 januari weer 435 nieuwe besmettingen genoteerd na in totaal 875 keer testen. Het besmettingspercentage bedraagt hierdoor 49.7%.

Dat blijkt zondagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de update blijkt verder dat de meeste besmettingen in Paramaribo zijn vastgesteld (214), gevolgd door Wanica (94).

De afgelopen 24 uur is er ok 1 coronadode geregistreerd. In de ziekenhuizen zijn momenteel 85 personen opgenomen en op de intensive care 12.

Afgelopen week zijn er ook wat aanpassingen van de coronamaatregelen geweest. Zo heeft het Outbreak Management Team (OMT) de regering woensdag geadviseerd de isolatietermijn voor COVID-19-geinfecteerden van tien dagen te verkorten naar vijf dagen.

Ook het inreisbeleid is aangepast, namelijk dat Suriname alleen gevaccineerden toelaat, waarbij er een classificatie is van hoog- en laag risicolanden.

De cijfers van zondag 16 januari 2022: