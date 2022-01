15-jarig vermist meisje in dorp Tapoeripa teruggevonden

Het 15-jarig meisje Abigail Adams is terecht. Dit bevestigt de vader, Arych Adams, zojuist tegenover de redactie. Hij zegt dat de politie op Waterkant.Net het bericht van de vermissing van zijn dochter las. Hedenmorgen zag een agent het meisje in het dorp Tapoeripa en bracht haar terstond over naar het politiebureau van Brokopondo.

De ouders werden meteen op de hoogte gesteld. Volgens de vader heeft zijn dochter bij de politie verklaard dat ze door iemand in het dorp is afgezet. Jeugdzaken gaat verder met het onderzoek.

Abigail werd sinds donderdag 13 januari 2022. Zij is een leerlinge van LBO Hannaslust. In een eerder gesprek vertelde de vader dat zijn dochter op die bewuste dag naar school was. Sedertdien is ze niet huiswaarts gekeerd.

De ouders zijn bijzonder blij dat hun dochter terecht is.