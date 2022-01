Moeder die baby uit auto gooide in vrijheid gesteld

De 19-jarige moeder S.K., die haar zuigeling van drie maanden uit een auto had gegooid, is op vrijdag 14 januari op verzoek van haar advocaat Maureen Nibte in vrijheid gesteld. Zij heeft de tienermoeder gratis juridische bijstand verleend. Nibte diende een verzoek op basis van artikel 54A in, om haar cliënt vrij te krijgen. De rechter-commissaris heeft het verzoek van de raadsvrouw toegewezen en de 19-jarige moeder onmiddellijk in vrijheid gesteld.

Op maandag 20 december was S.K. door de politie van Santo Boma in verzekering gesteld. Uit het onderzoek blijkt dat de moeder en vader van het kind op die bewuste dag ruzie kregen in de auto aan de Magentakanaalweg. Uit boosheid gooide de moeder haar kind uit de auto.

Volgens verklaringen van het koppel blijkt dat ze een relatie van twee jaren hebben. Sinds de moeder en het kind hun intrek bij de vader hebben genomen is er constant ruzie tussen het koppel. De partner van S.K. besloot om zijn vrouw en kind weer thuis bij haar moeder af te zetten vanwege de dagelijkse ruzie.

Mr. Maureen Nibte

Onderweg naar de moeder ging de 19-jarige tekeer in de auto. Ze heeft daarbij haar man slagen toegebracht waarbij de man de auto aan de zijkant parkeerde. Op dat moment gooide de moeder haar zoontje uit de auto. De vader stapte uit de auto om het kind te halen, maar de vrouw ging danig tekeer.

Een verpleegkundige die toevallig achter hen reed bracht haar voertuig ook tot stilstand en ontfermde zich over het kind. Volgens de verpleegkundige werd de ambulance ingeschakeld. De politie van Santo Boma was intussen ter plaatse.

Volgens de partner was dit alles teveel voor hem. In deze zaak heeft de moeder van de zuigeling twee verschillende verklaringen afgelegd bij de politie. In eerste instantie verklaarde ze dat het kind op de achterzitting was geplaatst. Vanwege het feit dat de vader de auto keihard afremde is baby naar beneden gerold. Later kwam ze hierop terug en verklaarde ze dat haar zoontje op haar schoot was.

Het kind werd per ontboden ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij was ter observatie opgenomen op de kinderafdeling. Intussen is hij ontslagen en verkeert buiten levensgevaar.

Advocaat Nibte heeft een sociaal verweer gevoerd om de moeder na drie weken vrij te pleiten.