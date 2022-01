Recherche Paramaribo lost gewelddadige overval supermarkt Cocobiacoweg op

De recherche van Paramaribo heeft vandaag alle vijf verdachten, die op dinsdag 21 december 2021 een gewapende roofoverval pleegden op een supermarkt aan de Cocobiacoweg, ingerekend. De verdachten gebruikten daarbij veel geweld zoals in onderstaande video te zien is.

Na goed speurwerk is het de recherche gelukt om de daders in de kraag te vatten. Ze maakten op die bewuste dag SRD 14.000,- en een onbekend geldbedrag in USD buit. In het belang van het onderzoek is het vijftal in verzekering gesteld.

Ze hebben allemaal een bekentenis afgelegd.