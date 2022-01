Racistische uitspraak van Air Belgium stewardess is fake

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij SLM heeft vandaag gereageerd op bovenstaand bericht dat momenteel op diverse social media kanalen rond gaat, waarin een stewardess van Air Belgium racistische uitspraken zou hebben gedaan. Volgens het plaatje zou de vrouw gezegd hebben “Lekker bruin terug uit Suriname. Geweldig land, maar ik heb een voorkeur voor blanke mensen“.

Uit navraag van de maatschappij uit Suriname, die gebruik maakt van de diensten van Air Belgium, blijkt echter dat het betreffende bericht fake is en dus geen uitspraak is van desbetreffende stewardess.

“Het is mogelijk een actie van een unruly passenger (weerspannige passagier), die gewezen is op zijn/haar acties aan boord door deze stewardess”, zegt de SLM in een persbericht.

Air Belgium heeft de zaak reeds aanhangig gemaakt bij autoriteiten in België en geeft aan niet te zullen schromen om ook bij de autoriteiten in Suriname of elders stappen te ondernemen en haar werknemers te beschermen. Zowel Air Belgium als Surinam Airways wachten verder onderzoek af.

Surinam Airways heeft verder aangegeven dat zij zich sowieso distantieert van elk bericht van deze aard. Het wordt dan ook met klem verworpen. “Surinam Airways staat voor een open en gelijkwaardige cultuur met respect voor eenieder ongeacht huidskleur, geloof, geslacht en seksuele voorkeur. Surinam Airways is immers de vertaling van onze Surinaamse ‘Bromtji Djari’, zegt het bedrijf.