Gezochte drugsverdachte meldt zich na 5 jaar bij de politie

De 46-jarige drugsverdachte Curtis P. heeft zich, bijna 5 jaar nadat er een opsporingsbericht van hem via het Korps Politie Suriname was verspreid, vanmorgen bij de politie aangemeld.

De verdachte die zich al die tijd wist schuil te houden voor de politie wordt in verband gebracht met een grote partij van bijna 1.000 kg drugs, die in februari 2017 in containers werd aangetroffen op het Jules Sedneyhaven complex.

Tijdens het onderzoek werden in eerste instantie 11 verdachten aangehouden waarvan 9 in vrijheid werden gesteld.

P. melde zich met zijn advocaat op het politiebureau en werd na zijn voorgeleiding in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.