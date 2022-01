Bestuurster slaat over de kop en eindigt in kanaal

De bestuurster van dit voertuig is vanmiddag met haar voertuig over de kop geslagen. De jongedame die achter het stuur zat is gewond afgevoerd met een ambulance.

Het gaat om een eenzijdig verkeersongeval dat rond 15.30u plaatsvond aan de H.N. van Dijkstraat te Van Pettenpolder in Nickerie. De 21-jarige vrouw reed over eerdergenoemde weg toen ze de controle over het stuur verloor.

Het vermoeden bestaat dat ze een wegverzakking wilde ontwijken. Het liep echter anders af en de vrouw sloeg met de Toyota Ractis over de kop, om vervolgens met de auto in het kanaal te eindigen.

De vrouw raakte licht gewond en kon op eigen kracht de ingeschakelde ambulance binnenstappen. De politie heeft de zaak in onderzoek.