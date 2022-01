23-jarige verdachte meldt zich aan na uitkomen opsporingsbericht

De 23-jarige Teresa van D., wiens opsporing gisteren was gelast door de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie in Suriname, heeft zich vandaag vrijwillig aangemeld bij de politie. Ze is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Teresa wordt volgens justitie ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan verduistering, medeplegen aan verduistering, oplichting en medeplichtigheid.

Ze wordt in verband gebracht met de oplichtingszaak van een Belg. De benadeelde is voor bijna 200.000 euro opgelicht. De 23-jarige verdachte zou ook gelden hebben ontvangen.

Hangende het onderzoek blijft ze in arrest.