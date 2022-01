16-jarige jongen schiet zichzelf in borst

In Suriname is een 16-jarige jongen vanmorgen in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen, nadat hij een schotwond opliep. Vermoedelijk heeft het slachtoffer zichzelf verwond met een wapen.

De politie kreeg vanmorgen rond 09.00u de melding dat er sprake was van een slachtoffer met een schotverwonding op een woonadres in het ressort Nickerie. Aldaar bleek dat de tiener gewond was geraakt aan zijn linkerborst.

Hij zou zichzelf thuis verwond hebben met een gasbuks, welke door de politie in beslag is genomen. De tiener werd naar het MMC ziekenhuis afgevoerd waar hij is opgenomen.

Hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De Surinaamse politie onderzoekt de zaak.