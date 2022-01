Surinamers betrapt bij uithalen drugs in container Antwerpen

De Antwerpse scheepvaartpolitie heeft begin deze week 13 personen gearresteerd op een dok in de Antwerpse Haven. Ze zouden bezig zijn drugs uit een container te halen, zogenoemde ‘uithalers’.

Volgens de Belgische krant De Gazet van Antwerpen gaat het om Surinamers die op heterdaad betrapt werden in enkele containers. Daar vond de politie ook enkele sporttassen gevuld met cocaïne.

Uithalers begeven zich op het haventerrein, breken containers open en halen de meegesmokkelde drugs eruit, voordat die door de douane of de politie worden opgemerkt.

Of de in beslag genomen sporttassen met cocaïne al uitgehaald waren of nog in een container uit Zuid-Amerika zaten, is niet duidelijk schrijft de krant.