16-jarig meisje stapt uit het leven

Bij een woning aan de verlengde Fredrikshoopweg in Suriname hebben zich vanmorgen tientallen mensen verzameld, nadat bekend werd dat de 16-jarig Karina A. een einde aan haar leven heeft gemaakt.

In gesprek met Waterkant zegt de emotionele moeder dat haar dochter woensdag tot nog toe onbekende redenen gramoxone heeft ingenomen. Na de ontdekking werd ze naar het ziekenhuis afgevoerd, waar zij vanmorgen is komen te overlijden.

Volgens de moeder tasten zij nog in het duister wat het motief achter de suïcide is geweest. De familie is enorm geschokt door de dood van het meisje.

De moeder zegt dat Karina een week terug opgenomen was in het ziekenhuis vanwege kortademigheid.