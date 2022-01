Ontvluchte vrouwelijke arrestant weer aangehouden door RBTP

Simone G. is vanmiddag door het Regio Bijstandsteam Paramaribo aangehouden in een woning aan de Vulcanusstraat. Zij was nieuwjaarsochtend ontvlucht uit het cellenhuis Geyersvlijt.

G. was samen met Ancheline B. ontvlucht. Zij zagen kans uit het cellenhuis te gaan en middels het plaatsen van een matras via de schutting te springen. Na de ontdekking waren alle eenheden gealarmeerd. B. meldde zich na enkele uren samen met haar advocaat Maureen Nibte aan bij de politie maar naar G. werd er gezocht.

De vrouwelijke arrestant is maandag veroordeeld tot twaalf maanden celstraf waarvan vier voorwaardelijk onder aftrek met een proeftijd van twee jaar voor diefstal uit een auto. De rechter gelastte de gevangenneming van de vrouw die wegens haar ontvluchting niet aanwezig was in de rechtszaal.