Lancering -WIMAC Suriname National Chapter

Afgelopen maand lanceerde Suriname haar eerste national chapter als lid van de Women in Maritime Association Caribbean (WiMAC). WiMAC is in 2015 opgericht onder auspiciën van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) om de discussie over de betrokkenheid van vrouwen in de ontwikkeling van de wereldwijde maritieme sector te versterken.

Suriname is vanaf 2016 actief bezig geweest om de condities te creëren om inhoud te geven aan de national chapter. Volgens de national liaisons van Wimac in Suriname, de dames Marita Kramp en Tosca Pinas, is de lancering van de national chapter in Suriname een behoorlijke lange reis geweest en zal deze mijlpaal ervoor zorgdragen dat WiMAC haar activiteiten nationaal kan uitzetten om zodoende een wezelijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Maritieme sector in Suriname.

De lancering van de WiMAC Chapter Suriname vond viritueel plaats en werd bekrachtigd door de navolgende sprekers: Minister Albert Jubitana (Minister van Transport, Communicatie en Toerisme), Minister Bronto Somohardjo (Minister van Binnenlandse Zaken), de heer Patrick Healy (voorzitter van de Suriname National Maritime Association), de heer Stanley Betterson (voorzitter van het bestuur van Maritieme Autoriteit Suriname (MAS)), de heer Andreas Talea (directeur NV Havenbeheer Suriname) en de voorzitter van het interim- bestuur, mevrouw Tosca Pinas.

“De ontwikkeling voor vrouwen die actief zijn geweest en die momenteel nog actief zijn in de maritieme sector in Suriname, mag niet worden onderschat” aldus de heer Patrick Healy. Het feit dat er nu een forum is die op nationaal, regionaal en internationaal niveau aandacht zal besteden aan gendergelijkheid en vrouwenrechten in de maritieme sector is net zo belangrijk als het zorgen voor efficiënte systemen, het creëren van een stimulerende werkomgeving voor vrouwen en het verhogen van productiecapaciteit. Deze zullen voortdurend aandachtspunten blijven van de WiMAC.

Volgens de statements van de verschillende sprekers is de maritieme sector niet langer een “mannenwereld” en zal de potentie van, in het bijzonder de Surinaamse vrouw, aangemoedigd worden om haar doel te bereiken, om meer vrouwen te informeren, op te leiden en aan te trekken voor de maritieme sector. Om die redenen zeg de Minister Jubithana namens zijn ministerie en de regering alle steun toe aan het (interim-) bestuur van de WiMAC Chapter Suriname. Het concipieren van het Nationaal Maritiem Genderbeleid en strategie behoort tot een van haar voornaamste taken.

Het interim- bestuur van de WiMAC Chapter Suriname bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven en/of organisaties uit zowel de publieke als de private sector met de volgende toegewezen rollen:

Drs. Tosca Pinas – Voorzitter – Maritieme Autoriteit Suriname

Mr. Marita Kramp – Directeur Corporate Affairs- N.V. Havenbeheer Suriname

Ilaisa Lila , MBA – VP Lidmaatschap en Bestuur – Maritieme Autoriteit Suriname

Drs. Melinda Reyme – VP Onderzoek & Ontwikkeling – Ministerie van Binnenlandse Zaken- Bureau Genderkwesties

Eudrice R.L. Madhar – Algemeen Lid – Surinaams Maritiem Instituut

Drs. Natascha Bhaggan, MPA- Directeur Financiën – Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme

Cherryl Polanen, MBA – VP Public Relations en Marketing – DP World Paramaribo

Het interim bestuur wordt ondersteund door het secretariaat bestaande uit de dames Esha Kalloe en Romana Akontoe Bsc. De lancering werd afgesloten met het bedanken van alle sprekers voor hun bijdrage en de aanwezigen