Krioro Broodjes en districtscommissariaat Noord-Oost slaan handen ineen

Directeur-eigenaar van Krioro Broodjes Noord, Don Chundro, en het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost gaan een public private partnership aan. De ondernemer zal onder supervisie van het commissariaat onderhoudswerkzaamheden aan bermen en trenzen verrichten.

Hierbij zullen de voorwaarden van het Surinaamse ministerie van Openbare Werken in acht worden genomen. Ook het verfraaien van de bermen is onderdeel van het geheel. (tekst loopt door onder foto)

De ondernemer en districtscommissaris Ricardo Bhola hebben op 11 januari 2022 symbolisch een plant in de grond gestopt aan de Commissaris Thurkoweg.

Don Chundro geeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) aan dat hij een goede samenwerking heeft met het commissariaat. De ondernemer roept andere ondernemers op, maar ook elke burger om het eigen omgeving schoon te houden. “Burgerparticipatie is van cruciaal belang om Suriname schoon te houden”, benadrukt de eigenaar van de broodjeszaak. Hij hoopt met het initiatief de ondernemers aan de Commissaris Thurkoweg te stimuleren om hun eigen zone schoon te maken en dat zo te houden.

Districtscommissaris Ricardo Bhola stelt dat de ondernemer volop in beweging is. “Hij is momenteel bezig om zijn zaak uit te breiden, maar tegelijkertijd denkt hij niet alleen aan zichzelf”, zegt de burgervader. Het is volgens de dc van cruciaal belang om het eigen omgeving mooi te maken. Het beeld dat de burgervader wilt is een schoon en veilig Paramaribo Noord-Oost.

Dc Bhola benadrukt dat het initiatief van Chundro precies past binnen de visie van het ministerie van Openbare Werken. “We moeten de samenleving oproepen om ook deelgenoot te zijn van de oplossing”, zegt districtscommissaris Bhola.