Dief die katalysator van Toyota wil stelen geplet onder auto

Het stelen van een katalysator onder een Toyota vandaan, is een 53-jarige man in Rotterdam deze week fataal geworden. De eigenaar van de auto vond de man ’s ochtend geplet onder het voertuig.

De dief had in de nacht de auto met een krik omhoog gezet en was vervolgens eronder gekropen om de kostbare katalysator los te schroeven. Op een of andere manier is de krik losgeschoten waarna de auto op de man terecht kwam.

Toen de eigenaar van de auto ’s ochtends in zijn auto wilde stappen, zag hij twee benen onder zijn wagen uitsteken. Eerst dacht hij nog dat de dief daar lag te slapen. Maar hij bleek overleden te zijn, aldus RTV Rijnmond.

Het afgelopen jaar zijn er in heel Nederland bijna 3.400 katalysatoren gestolen. In de uitlaat van vrijwel iedere benzine-auto zit een katalysator. Deze zorgt ervoor dat bepaalde schadelijke delen in uitlaatgassen worden geneutraliseerd. Dit gebeurt door een chemische reactie die op gang gebracht wordt door edelmetalen.

De edelmetalen in de katalysator brengen geld op. Toyota heeft haar katalysatoren van bovengemiddeld veel edelmetalen voorzien om op die manier een zo goed mogelijke behandeling te geven aan de uitlaatgassen en dus een zo schoon mogelijk resultaat te krijgen.

Het gaat de dieven daarbij vooral om de edelmetalen die daarin worden gebruikt: rodium, platina en palladium. Deze katalysatoren leveren daardoor dus meer geld op en daarom zijn er diverse bendes die dit onderdeel proberen te stelen.

Zo doen ze dat: