Beveiligers vp verklaren journalist Pinas niet te hebben geschopt of geslagen

Gisteren is de mishandelingszaak, waarbij journalist Jason Pinas door drie beveiligers van vicepresident Brunswijk hardhandig werd aangepakt, voor het eerst bij de rechtbank behandeld. Daarbij hebben de verdachte beveiligers verklaard dat ze Pinas, anders dan de journalist heeft verklaard, niet hebben geschopt of geslagen.

Camerabeelden die hierin helderheid moeten brengen zouden op de zitting bekeken worden, maar dat kon vanwege onvoorziene omstandigheden bij de afdeling digitale recherche niet doorgaan. Dat z egt de advocaat van de journalist, Georgette Leter in het filmpje hieronder.

Tijdens de zitting kwam ook naar voren dat de agenten die de aangifte van de journalist hebben opgenomen, zaken in het proces-verbaal hebben opgebracht die niet door de benadeelde zijn gezegd tijdens het verhoor. Zo heeft de journalist aangegeven dat hij nooit heeft gezegd dat hij geen strafrechtelijke vervolging wil hebben.

In onderstaand gesprek met De Vliegende Reporter zegt Leter dat het vaker gebeurd dat agenten zaken optekenen, die niet zijn gezegd door verdachten of anderen bij verhoor.

Tijdens de verklaring van de verdachten, die worden bijgestaan door advocaat Irvin Kanhai, zei een van de beveiligers dat het zo ver is gekomen ‘omdat Pinas niet wilde meewerken’. Als Pinas had meegewerkt en had laten zien welke foto’s hij had gemaakt, hoefde het volgens hem niet zover te komen.

Een andere beveiliger gaf aan dat hij moest optreden omdat de journalist ‘zwaaiende bewegingen’ gemaakt had naar vp Brunswijk. Of dit daadwerkelijk zo is zouden de camerabeelden dus moeten uitwijzen. Het is de bedoeling dat deze tijdens de verdere behandeling van de strafzitting op 8 maart worden bekeken.

Advocaat Leter in gesprek met De Vliegende Reporter: