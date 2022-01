1 voor 12 vraagt om hulp voor ernstig zieke artiest Dowiman

De veelzijdige artiest Lewis Desmond meer bekend als ‘Dowiman’ van Reinforcement is ernstig ziek. Hij is gisteren via de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) opgenomen. Dowiman heeft een lelijk wond aan zijn rechtervoet en die moet volgens de doctoren worden geamputeerd.

Hij is geen Surinamer op papier, maar woont al jarenlang in Suriname. Stichting 1 voor 12 doet een beroep op de regering in deze de president van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santokhi en de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin om ontheffing te verlenen voor de medische kosten van de artiest.

1 voor 12, voorzitter Louis Vismale is kapot om de toestand van Dowiman waar te nemen. De dochter van de artiest vertelt dat drie weken terug tijdens bezoek aan haar vader dat hij heel zwakjes was. Hij at ook heel slecht. Afgelopen donderdag hebben zij de wond aan de voet ontdekt. Dowiman is ook diabeet. De kinderen hebben geprobeerd om hun vader in een tehuis te plaatsen. Echter kan dit niet, omdat een medische verzekering vereist is.

Dowiman kan zich niet terugvinden in het advies van de doctoren om zijn voet te amputeren. Hij wil niet afhankelijk zijn van derden. De kinderen van hem proberen hem te overtuigen om mee te gaan met het advies door voorbeelden aan te halen van anderen die hun been hebben moeten amputeren en normaal hun leven leiden.

De kosten in het ziekenhuis zijn inmiddels opgelopen tot een bedrag boven SRD 13.000. Vismale roept alle artiesten op om het bedrag bij elkaar te schrapen om hem te maken. De voorzitter van 1 voor 12 deed terstond een donatie van SRD 2.000.

Dowiman is bekend van de reggae en dancehall band Reinforcement. Ook heeft Vismale samen met Romeo Starke onder stichting Reinforcement gewerkt aan een film genaamd ‘Gevaarlijk spel’