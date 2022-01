1.062 nieuwe besmettingen; 68 personen in ziekenhuizen

In Suriname zijn op dinsdag 11 januari weer 1.062 besmettingen genoteerd, na in totaal 2.267 keer testen. Dat blijkt dinsdagavond uit de (late) update van de cijfers op de officiƫle COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Uit bovenstaande cijfers komt naar voren dat het besmettingspercentage 46,85% bedraagt. De meeste besmette mensen komen uit Paramaribo (414) gevolgd door Wanica (213).

Uit de update blijkt verder dat er momenteel 68 personen in de ziekenhuizen zijn opgenomen (was 58) en 4 op de IC. Er is sprake van 1 coronadode. Het reproductiegetal is gedaald naar 1,99.

De cijfers van dinsdag 11 januari 2022: