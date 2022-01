Vrouw dood in woning Amsterdam; dochter verhoord

In haar woning aan de Dintelstraat in Amsterdam-Zuid is zondagmiddag het lichaam van een overleden vrouw onder verdachte omstandigheden aangetroffen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een vrouw van Surinaamse afkomst.

De politie kwam ter plaatse na een oproep tot reanimatie. De toedracht van het overlijden is nog onderwerp van onderzoek, meldt een woordvoerder. “De forensische afdeling is nu bezig met het veilig stellen van sporen.”

De politie sluit een misdrijf niet uit. Bronnen melden aan Waterkant.Net dat haar dochter is opgebracht voor verhoor.