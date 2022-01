VIDEO: Onenigheid tussen buschauffeur en automobilist escaleert

Aan de Zwartenhovenbrugstraat in Suriname is een conflict tussen een buschauffeur en een automobilist gisteren flink uit de hand gelopen. Het gebeurde maandagochtend rond 07.23u, toen de automobilist de bus klem reed.

Dat blijkt uit camerabeelden van een bedrijf in de buurt. Een weggebruiker filmde (video onder) hoe de automobilist vervolgens uit zijn auto stapte en met de buschauffeur in discussie ging. De aanleiding hiervoor is niet bekend.

Binnen de kortste keren werden er over en weer klappen uitgedeeld en brak er een worsteling uit tussen de mannen, waarbij de chauffeur op de weg terecht kwam. De automobilist had de buschauffeur daarbij stevig in zijn greep (foto boven).

Toen de worsteling voorbij was en de buschauffeur 10 minuten later wegreed, besloot hij wraak te namen op de automobilist die zijn auto inmiddels langs de weg had geparkeerd. Hij reed keihard in op het voertuig van de man en reed daarna door. Het voertuig raakte behoorlijk beschadigd (2e foto boven).

Waarover de onenigheid tussen de twee mannen ging is niet bekend. De politie heeft de zaak inmiddels in onderzoek.