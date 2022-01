Manjadief neergeschoten op terrein van bank

In Suriname is een manjadief vanmorgen vroeg neergeschoten door een beveiliger van een security bedrijf. De verdachte R.S. was op het achterterrein van een bank in het centrum bezig manja’s te plukken.

De securityguard ging op het geluid af en loste schoten waarbij de verdachte aan beide benen werd geraakt. Hij werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd.

De politie was ter plaatse voor onderzoek. De securityguard werd naar het politiebureau overgebracht ter voorgeleiding. Zijn dienstwapen is in belang van het onderzoek in beslag genomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd de guard heengezonden. De manjadief is ter verpleging in het ziekenhuis opgenomen.

De politie heeft de zaak in verder onderzoek.