Ruim SRD 100.000 voor pakketten dankzij Happiness Drive Thru Palmentuin

Met dank aan de bezoekers van de Coca-Cola Christmas Caravan Happiness Drive Thru heeft de stichting Amor Vitae in Suriname, op 9 januari 100 pakketten met levensmiddelen overhandigd aan hulpbehoevende gezinnen. De donatie is mede mogelijk gemaakt door de opbrengsten van het drive thru evenement in de Palmentuin.

De afgelopen Coca-Cola Christmas Caravan Happiness Drive Thru op de historische locatie in Paramaribo, is het eerste drive thru evenement georganiseerd door de Surinaamse Fernandes Bottling Company. Traditiegetrouw eindigt de Coca-Cola Christmas Caravan met Happiness Stops, zoals eerder gehouden op het oud Vlaggenplein.

Liefhebbers keken ook in 2021 uit naar de ervaring van de old school spelletjes, entertainment en de gelegenheid om een mooie kerstfoto te maken. Rekening houdend met de maatregelen rondom Covid-19, vond er van 20 t/m 23 december een veilig en interactief evenement in de Palmentuin plaats. De geliefde elementen zijn in een nieuwe opzet behouden gebleven.

Dankzij de bezoekers en hun gulle giften is er SRD 50.684,- ingezameld. De directie van Fernandes Bottling heeft hier bovenop een donatie van SRD 50.566-, gedaan. Het totaalbedrag van SRD 101.250,- zal door de stichting Amor Vitae gebruikt worden om via de pop up voedselbank gezinnen van levensmiddelen te voorzien.

Stichting Amor Vitae is sinds 2020 actief met de pop up voedselbank in diverse buurten; waarbij hulpbehoevende gezinnen worden voorzien van een pakket met basisgoederen. Voorzitter Gail Eijk, pennigmeester Natasja Robles en secretaris Steven Sijp hebben de donatie in ontvangst genomen op vrijdag 7 januari. Met de donatie zullen er in totaal meer dan 400 pakketten samengesteld worden voor de dagen waarop de pop up voedselbank actief zal zijn in januari en februari 2022.

Op zondag 9 januari heeft de stichting de eerste 100 pakketten verstrekt te Kwatta. De voorzitter van de stichting geeft aan: “We zijn heel erg dankbaar voor deze donatie, omdat het aangeeft dat onze activiteiten gezien worden. De ondersteuning geeft ons spirit om door te gaan met het project.” De stichting Amor Vitae zal de gemeenschap via hun Facebookpagina verder informeren over de nader bekend te maken locaties van de pop up voedselbank.