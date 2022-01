Nieuwe Nederlandse ministers en staatssecretarissen benoemd en beëdigd

Vandaag zal het nieuwe Nederlandse kabinet voor het eerst als team poseren en wel op de trappen bij Paleis Noordeinde. Dit gebeurd na de beëdiging van kabinet-Rutte IV, waarbij de nieuwe ministers en staatssecretarissen benoemd en beëdigd worden.

Onder hen ook minister Franc Weerwind, die Surinaamse en Amsterdamse wortels heeft. Hij stond onder meer aan de wieg van de Stichting Vriendschapsbanden Nederland Suriname, die zich inzet voor de versterking van de banden tussen de twee landen. Het belangrijkste werk van vrijheidsstrijder Anton de Kom, Wij slaven van ­Suriname, las Weerwind als kind al stuk.

“Ik heb altijd geweigerd in een slachtofferrol te kruipen, maar onderdrukking stuit mij tegen de borst, of die nou van links of van rechts komt of op basis van ­religie is”, zei hij jaren geleden tegen Het Parool. Weerwind is de tweede minister van Surinaamse afkomst ooit in een Nederlands kabinet.

De beëdiging van kabinet-Rutte IV en de bordesscène wordt vanochtend vanaf 11.00 uur live uitgezonden op NPO 1. De presentatie van het kabinet is dezelfde dag te zien en te horen vanaf 20.30 uur op NPO 1 en NPO Radio 1.