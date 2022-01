Minister Ramdin spreekt collegae toe tijdens Celac Meeting in Argentinië

Afgelopen week sprak minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) zijn collegae toe tijdens de 22e Meeting van ministers van Buitenlandse Zaken van de Community of Latin American and Caribbean States (CELAC), die gehouden werd in Buenos Aires, Argentinië.

Minister Ramdin feliciteerde Argentinië met het Pro Tempore (tijdelijke) presidentschap van CELAC voor 2022 en zegde zijn ambtsgenoot minister Andrés Cafiero de ondersteuning en samenwerking toe van Suriname in het uitvoeren van de CELAC-agenda 2022-2023. De bewindsman noemde het ontwikkelen van een zinvolle hemisferische agenda belangrijk en dat deze agenda de diversiteit aan belangen en doelstellingen van de CELAC-regio weergeeft.

Evenwel benadrukte de minister dat de regio staat voor aanzienlijke uitdagingen en zwaar getroffen is door de impact van de COVID-19-pandemie, de structurele schuldenlast, economische achteruitgang, klimaatverandering, beperkte toegang tot concessionele financiering en onrealistische criteria om in aanmerking te komen voor wereldwijde financiële steuninstrumenten.

‘Om deze uitdagingen het hoofd te bieden’ zei minister Ramdin ‘zijn onze inspanningen grotendeels gericht op solidariteit, gelijkheid, regionale en internationale samenwerking in het belang van ons allemaal, om onze economieën weer op te bouwen, investeringsmogelijkheden te creëren en belemmeringen voor een betere economische samenwerking weg te nemen.’

De bewindsman legde voor dat structurele en gerichte investeringen in het onderwijs en instellingen voor democratie, mensenrechten en de rechtstaat een wezenlijk onderdeel moeten zijn van de lange termijn aanpak. Alsook moeten bedrijfsgemeenschappen met elkaar verbonden worden om banen, productieve inkomsten en koopkracht voor burgers te creëren. ‘Economische welvaart kan alleen op een duurzame manier worden bereikt onder omstandigheden van politieke stabiliteit en goed opgeleide mensen en in een veilige omgeving’ sprak de minister zijn gehoor toe.

Minister Ramdin nam de gelegenheid extra nadruk te leggen op de zware menselijke tol die het virus heeft geëist van het Latijns-Amerikaanse en Caribische gebied. ‘Ons pad naar duurzame ontwikkeling moet daarom gebaseerd zijn op een noodzaak om veerkracht op te bouwen’ stelde de bewindsman. Ook gaf hij mee dat daarom wetenschappelijke en zakelijke capaciteiten teruggebracht moeten worden naar de regio om de benodigde medicijnen en vaccins op een tijdige en betaalbare manier te produceren, verkopen en distribueren. Minister Ramdin riep op om afhankelijkheid te verminderen en discriminerende behandeling te voorkomen. ‘Daarvoor is internationale samenwerking en actie nodig’.

In erkenning voor het werk dat in dit kader was verzet sprak de bewindsman zijn waardering uit voor het werk verricht door de ‘Economic Commission for Latin America and the Caribbean’ (ECLAC) en in het bijzonder uitvoerend secretaris Alicia Bárcena en haar team. Minister Ramdin noemde hun de drijvende kracht achter het alomvattend plan voor zelfvoorziening in gezondheidskwesties, met de nadruk op het versterken van de productiecapaciteit en distributie van vaccins en medicijnen in de CELAC-regio.

Minister Ramdin nam tevens de gelegenheid om, namens Suriname, veroordeling uit te spreken over de aanval op de leiding van de Republiek Haïti en aan te geven solidair te zijn met de mensen van Haïti bij het bouwen aan een toekomst zonder angst en in welvaart.

De bewindsman besloot zijn rede met te benadrukken dat het collectief, te midden van de huidige uitdagende tijden, bewust moest blijven van de waarden en doelstellingen van de CELAC. ‘In consensus moeten wij een kader bouwen voor effectieve samenwerking en overleg gericht op een agenda die voor iedereen betekenisvol en toekomstgericht is’.