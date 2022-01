VIDEO: Hardhandig aangehouden man beledigde en sloeg politie

De 21-jarige Lucien A. is vandaag aangehouden, nadat hij tekeer is gegaan tegen een onderinspecteur van politie aan de Indira Gandhiweg in Suriname. Het gelukte de politiemannen hem na hardhandig optreden in de boeien te slaan.

De onderinspecteur zat samen met collega’s in een dienstvoertuig. Zij stopten op een bepaalt moment zodat Lucien de straat kon oversteken. De onderinspecteur zou hem toen hebben voorgehouden de weg sneller en veilig over te steken. Lucien A. werd boos en reageerde door te schelden met de woorden ‘Fuck You!’.

De politiemannen stopten het dienstvoertuig en hielden A. voor dat hij de onderinspecteur had beledigd, terwijl die bezig was met zijn werkzaamheden. Lucien ging volgens de politie tekeer en bracht de onderinspecteur daarbij een klap toe.

De onderinspecteur duwde de man van zich af waarna er sprake was van een worsteling. Het hemd van de inspecteur kreeg een scheur en zijn telefoon een barst. De onderinspecteur hield de man uiteindelijk aan.

Op beeldmateriaal (hieronder) is te zien hoe een van de politiemannen de jongeman aanhoudt, schopt en hem aan zijn hoofdhaar vasthoudt en optilt: