Enorme ravage nadat voertuig tegen EBS mast en schutting knalt

De bestuurder van deze personenwagen heeft zondag een enorme ravage veroorzaakt aan de Verlengde Ephraimzegenweg in Suriname. Hij is daarna gevlucht waarbij hij achtervolgd werd door boze omstanders.

De man reed rond 20.30u, bij een eenzijdig verkeersongeval nabij de kruising de Rambali Soekhdeiweg, tegen een houten EBS mast en kwam daarna tegen een schutting terecht.

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van het ongeval is. Direct daarna viel de stroom in de buurt uit en was er sprake van een chaotische situatie.