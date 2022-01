366 nieuwe besmettingen, 2 doden en 57 patiënten in ziekenhuizen

In Suriname zijn zondag 9 januari weer 2 personen overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Het totaal aantal coronadoden is hierdoor gestegen naar 1.198.

Dat blijkt zondagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder er 366 nieuwe besmettingen op één dag zijn geregistreerd. Dit na het afnemen van 731 testen.

Het besmettingspercentage is hierdoor gestegen en bedraagt 50%. Bijna de helft van de besmette personen komt uit Paramaribo.

Ook in de ziekenhuizen is sprake van een stijging. Daar is het aantal patiënten de afgelopen 24 uur met 20 gestegen van 37 naar 57. Op de IC liggen er 5 personen.

De cijfers van zondag 9 januari 2022: