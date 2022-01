Tasjesdief door getuige achtervolgt en aangehouden

De 22-jarige verdachte Veraino L. is op zondag 2 januari door een getuige van een beroving aan de Indira Ghandhiweg staande gehouden. Veraino, die twee dagen terug was vrijgelaten uit de gevangenis, zag kans om op 2 januari een tas van een mevrouw die op de kruising van de Nieuw Weergevondenweg en de Coesewijnestraat op een bus stond te wachten met geweld weg te nemen.

Na de daad rende de verdachte weg in de richting van de Indira Gandhiweg met de tas inhoudende een geldbedrag in SRD, een werkuniform, een pinpas, een identiteitskaart en een bak met eten meldt het Korps Politie Suriname.

Een getuige die op dat moment in zijn auto voorbijreed en het gebeurde zag, zette de achtervolging in. Het gelukte hem Veraino staande te houden. De verdachte zag kans om tijdens zijn vlucht de tas in een goot weg te gooien. Op zijn aanwijzing werd de tas in de goot teruggevonden. Het geldbedrag bleek te zijn verdwenen, maar de andere goederen zijn terecht en afgestaan aan de rechtmatige eigenares.

Zowel de benadeelde als de omstander herkenden de verdachte positief. Het onderzoek wees verder uit dat de verdachte Veraino eerder door de rechter veroordeeld was voor diefstal middels geweldpleging en op vrijdag 31 december 2021 in vrijheid was gesteld.

De tas dief werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Veraino wederom achter slot en grendel geplaatst meldt de politie.