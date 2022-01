Langverwachte sekstape ENVR komt eraan

De langverwachte ‘Sekstape’ EP van rapper en zanger ENVR uit Suriname, komt dit jaar uit. “Het komt zeker uit dit jaar. Ik ben bezig te laatste hand eraan te leggen. Doordat de producer waar ik het project mee startte, koos voor een ander pad, besloot ik zelf mijn beats te producen en ’t is me aardig gelukt. Alleen is er wat meer tijd in gaan zitten”, vertelt hij.

De ‘Sekstape’ EP wordt uitgebracht door Super Trash Management. Wanneer de release zal plaatsvinden is niet bekend. “Hij klinkt wel mooier dan het al was. Dit omdat ik heb kunnen inspelen op mijn eigen gevoel. Niemand weet beter wat je wilt dan jij zelf”, aldus ENVR.

De Surinaamse fans gaan bij de sekstape kennis maken met de volwassen kant van de rapper en zanger. Het lag in zijn bedoeling om het project vorig jaar op 23 juli, zijn verjaardag, te droppen.