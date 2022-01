Protocol thuisisolatie Covid-19 redt levens

De afgelopen dagen is het aantal Covid-19-besmettingen in Suriname enorm gestegen. De oorzaken van besmetting hebben veelal te maken met de onzorgvuldigheid waarmee er op cruciale momenten wordt omgegaan met de geldende Covid-19-protocollen en -maatregelen. Het virus komt steeds dichter bij huis en ontwricht steeds meer de stabiliteit van gezinnen, werkomgevingen en processen.

Personen die positief zijn getest, zijn verplicht om in thuisisolatie te vertoeven. Niet alleen om het verspreiden van het virus tegen te gaan, maar ook om volledig te herstellen van het virus. Een goed en spoedig herstel voorkomt terugkomende gezondheidsklachten die er tijdens de besmettingsperiode kunnen ontstaan.

De Stuurgroep Communicatie van het Surinaamse vaccinatieprogramma doet daarom een dringend beroep op de samenleving om zich te allen tijde te houden aan de geldende protocollen, ook bij thuisisolatie.

Om van Covid-19 thuis te genezen is het noodzakelijk om de volgende protocollen in acht te nemen:

Covid-19 positief betekent dat men minimaal 10 dagen in isolatie blijft.

Slaap zoveel mogelijk op de buik of de zij bij kortademigheid, zodat de longen geen schade oplopen en er vocht binnen kan dringen.

Zorg voor voldoende beweging.

Eet gezond en voldoende groenten en fruit zoals bananen en advocaat voor voldoende kalium.

Drink voldoende water om uitdroging te voorkomen.

Water met citroen en een beetje honing, muntthee en appelcider zijn goede suggesties om vloeistoffen binnen te krijgen.

Paracetamol innemen bij koorts.

Een verzachtende hoestdrank.

Voldoende ventilatie, regelmatig reinigen van de leefruimte en de handen zijn noodzakelijk.

Afstand van andere huisgenoten, mond- neus masker dragen wanneer in dezelfde ruimte.

Sinds de toename zijn er 3200 mensen positief getest en zouden dus in thuisisolatie moeten zijn. Het is belangrijk dat iedereen herstelt van het Covid-19-virus en de regels voor thuisisolatie hanteert. Dit zorgt ervoor dat de reguliere handelingen in de directe leefomgeving ook weer worden opgepakt, zonder langdurige gezondheidsklachten. Ook het aantal besmettingen moet onder controle blijven om de druk op de gezondheidszorg te voorkomen. Wij kunnen met z’n allen voorkomen dat deze vijfde golf voor extreem hoge ziekenhuisopnames zal zorgen. En de kans op overleving vergroten.

Er wordt daarom een dringend beroep gedaan om familieleden, ouderen, en kinderen extra te beschermen in deze uitdagende periode. De MoHanA-protocollen: mondkap, handen wassen, afstand houden en voldoende ventilatie blijven noodzakelijk. Thuisisolatie betekent kortom: thuisblijven, zo min mogelijk contact met anderen, gezond eten, voldoende slapen, bewegen en drinken en zich houden aan de geldende protocollen.