OPINIE: ‘COVID-19 en Wetenschap’

[INGEZONDEN] – De COVID-19 pandemie, welke circa twee jaren terug is ontpopt vanuit een laboratorium in de stad Wuhan in China heeft veel van doen met de invloed van de wetenschap.

Wetenschappers worden geacht als de meest intellectuele en ontwikkelde mensen op deze aardbol, op elk gebied en in elke sector hun kennis en kunde steeds te blijven ontwikkelen. Het doel is meestal om antwoorden te vinden op vraagstukken of om te ontdekken wat voor de mensheid nog onbekend was of verborgen zat.

De wetenschap beoefend door de mens lijkt wel onbegrensd en steeds worden er nieuwe vaststellingen gepleegd, ontdekkingen gedaan en theorieën gewijzigd.

Dit alles met het doel de mensheid grotere kansen te bieden in dit leven. De wetenschap zorgt voor het veredelen, het vergroten of verkleinen van wat de natuur ons geboden heeft. De wetenschap brengt met jarenlange onderzoek en proeven doorbraak en oplossingen in tijden van nood en vergroot het gemak in het leven van de mens. Kortom, de wetenschap ontwikkelt zich steeds verder en dient voor het gemak van de mens.

Wat wij echter over het hoofd zien, is dat het zwaard van twee kanten kan snijden. Als wetenschappers zo onbaatzuchtig, gedreven en enthousiast bezig zijn met hun experimenten, komen er risico’s bij kijken. Soms en zelfs heel vaak loopt het verkeerd af en zijn de gevolgen van het falen niet te overzien. Dat wij thans met grote bezorgdheid kijken naar onze natuur en het voortbestaan van de mensheid op de weegschaal ligt, heeft voornamelijk te maken met al de nieuwe uitvindingen van de wetenschappers, als gevolg waarvan de natuur negatief werd beïnvloed. De natuur, de technologische en medische wetenschappers zijn het onder andere geweest, die met hun creativiteit, inventiviteit en intelligentie zijn gaan sollen met de natuur elementen. Dit onder de noemer van “het belang” van de mens.

Wij zijn toch niet vergeten dat voor een grotere en betere honing productie twee bijen soorten van ver uit één liggende gebieden (Zuid-America en Afrika) werden gekruist. Het gevolg is dat wij thans de dodelijke en zeer gevreesde “Braziliaanse bij” op aarde hebben, die straks zelf op de Noordpool te vinden zal zijn.

De mega destructie van de atoombom in Hiroshima (Japan) tijdens de tweede wereldoorlog die de wereld geschokt heeft en de negatieve gevolgen nog tot heden zichtbaar zijn, is ook zo een voorbeeld. Enkele landen hebben in plaats van te stoppen, deze wetenschap juist verder ontwikkeld met als gevolg grote kans tot totale destructie van de aarde.

Nog een voorbeeld is de “GMO” (Genetisch Gemodificeerd Organisme) wetenschap in de landbouw, wat heeft gemaakt dat de hele voedselketen in de wereld afhankelijk is van enkele organisaties zoals “ MONSANTO” en “BAYER”.

Wat wij hiermee zien, is dat de wetenschap niet altijd ten gunste is van de mens. Integendeel kan gesteld worden dat het de wetenschap is, die zal leiden tot totale vernietiging.

Al die “konimangs” moeten zo “koni” zijn om te weten, dat de natuur met rust gelaten moet worden. Waarom moeten wij witte tijgers en leeuwen fokken? Waarom moeten wij tomaten zo groot als pompoenen cultiveren? Het antwoord is: voor het geld. Uitvindingen maken wetenschappers tot miljonairs. Het is de commercie die de wetenschap stimuleert om onbegrensd door te gaan met experimenteren, wat eens zal leiden tot zelfvernietiging.

En als het verkeerd is gegaan, hebben wij weer de wetenschap die moet zoeken naar een remedie. Inwezen komt het erop neer dat “de brand geblust moet worden door de brandstichter”.

Ook inzake de COVID-19 pandemie moeten wij jammer genoeg de schuldvinger wijzen in de richting van de wetenschap. Als het nu de Chinezen dan wel de Amerikanen zijn die met virussen zijn gaan experimenteren, blijft het een feit dat in deze het kwaad reeds is geschied en de mensheid betaalt de tol. Economieën storten in elkaar, een wereldrecessie zet de wereld op zijn kop en veel mensen gaan dood. Dit alles, omdat enkele idioten gingen knoeien met de natuur.

Misschien moeten overheden de wetenschap op elk gebied strakker aan banden leggen en misschien moet wetenschap zelfs verboden worden. Wij moeten in de overtuiging leven dat de natuur de oplossingen brengt en niet de mens.

Het COVID-19 virus is uit de natuur gehaald voor experiment en is ontsnapt uit het laboratorium en heeft zich over de wereld verspreid met alle drama als gevolg.

De wetenschap heeft in rap tempo verschillende vaccins ontwikkeld, waarvan wij nu afhankelijk zijn als wij in leven willen blijven.

Een oplossing om permanent van dit virus af te komen, kunnen al deze wetenschappers die de veroorzaker zijn, echter niet vinden. Het ziet er ook niet naar uit dat de wetenschap hier soelaas zal bieden.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat mensen niet meer in de wetenschap geloven. Met de COVID-19 ontwikkeling is de wetenschap onbetrouwbaar voor ons geworden. Steeds komen er nieuwe theorieën, inzichten en benaderingen die vaak tegenstrijdig zijn. In de tussentijd sterven mensen en het verdriet blijft niet weg.

Regeringen sporen het volk aan zich te vaccineren, want de besmettingsgraad is groot en de gevolgen van besmetting kunnen dramatisch zijn.

Het verschil tussen het vaccin en een besmetting is:

Een vaccin is een keus terwijl een besmetting een natuurlijk gevolg is.

Het vaccin leeft niet en kan zich niet reproduceren, terwijl bij besmetting er sprake is van een levende micro-organisme met snelle reproductie.

Het vaccin is ontwikkeld door de mens, terwijl besmetting met het virus uit onze natuur voortvloeit.

In elk geval zal zowel het vaccin als een besmetting (indien overleeft) de resistentie van het individu versterken. Voor welke van de twee mogelijkheden kiest u?

Als het Omicron variant, welke niet ontwikkeld is door de mens, ontdekt wordt als één van de meerdere COVID-19 varianten, wordt de “broeja” in de wereld evenals in Suriname nog groter. Dit omdat deze variant besmettelijker blijkt te zijn. Wat deze ontwikkeling met zich mee zal brengen, weten wij nog niet.

Als blijkt dat deze variant mildere gevolgen heeft en dat het de resistentiegraad tegen het Delta variant vergroot, kan het Omicron variant in de toekomst de oplossing zijn voor al onze ellende. Als dat het geval mocht zijn, hebben wij het zeker niet te danken aan de wetenschap, maar aan de natuur. Het is de natuur die steeds weer het puin, veroorzaakt door de mens, probeert op te ruimen. Als de wetenschap verder gaat experimenteren met COVID-19 varianten hebben wij zeker ons doodvonnis getekend.

De boodschap: “Wetenschap laat de natuur met rust”

Veel sterkte aan de nabestaanden van de COVID-19 slachtoffers toegewenst.

Omar T.