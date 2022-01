Man die 13-jarig meisje in bosjes misbruikte aangehouden

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben op zondag 2 januari de 32-jarige Randy J. op een adres te Rijsdijk in het district Para opgespoord en aangehouden. Deze man wordt ervan verdacht zich op maandag 20 december 2021 schuldig te hebben gemaakt aan seksueel misbruik van een 13-jarig meisje in een bosschage aan de Tillystraat, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Volgens het voorlopig onderzoek ging Randy samen met het meisje naar een fastfood restaurant aan de van Idsingastraat voor het kopen van voeding. Hierna stapten zij in een taxi met de bedoeling naar huis te gaan. Op de hoek van de Tillystraat stapte de verdachte samen met het meisje uit, aangezien hij vond dat het gemakkelijker was om lopend de woning te bereiken. Toen zij het bosschage dichtbij waren genaderd, greep hij het meisje vast en sleurde haar mee naar het bos. Aldaar maakte hij zich schuldig aan het strafbare feit.

Na de daad ging hij een andere richting op, terwijl het slachtoffertje naar huis ging en het gebeuren kenbaar maakte aan haar huisgenoten. Hierna werd er aangifte gedaan op het politiebureau Munder.

Bij de voorgeleiding heeft de verdachte een volmondige bekentenis afgelegd. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Randy in verzekering gesteld. Het verder onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken meldt de Surinaamse politie.