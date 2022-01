Kind ontdekt brand in woning; zes personen dakloos

Door de woningbrand die vanmorgen rond 10.00u woedde aan de Berliozstraat in Suriname, zijn zes personen dakloos geraakt. Het vuur werd door een 12-jarig meisje ontdekt, dat direct alarm sloeg.

Toen de Surinaamse brandweer bij de woning in Paramaribo-Noord arriveerde was het bovenste gedeelte dat van hout was opgetrokken reeds in lichterlaaie. Door kordaat optreden van de brandweer kon voorkomen dat pand nummer 12 in de fik ging.

De schade aan pand nr. 12 naast het brandadres bleef beperkt tot schroei en waterschade. Door de hitte zijn de ruiten gesprongen. Er werd een 28 lbs gascilinder uit de woning gehaald.

Niemand raakte gewond bij de brand. De woning was tegen brand verzekerd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie van Geyersvlijt heeft de zaak in verder onderzoek.

De woning (nr. 12) naast de uitgebrande woning: