Kind (5) verliest teentje tijdens zwemmen bij ontspanningsoord

Een meisje van 5 jaar oud is deze week gewond geraakt aan haar voet, bij het zwemmen op een ontspanningsoord te Para. Het meisje was in het water toen ze plotseling hevige pijn kreeg aan haar voet. Toen ze uit het water gehaald werd bleek er een flink stuk uit een van haar teentjes weg te zijn (schokkende foto onder).

De familie vermoedt dat ze in het water gebeten is, waarschijnlijk door een Piranha. Het meisje werd snel naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis gebracht, waar ze behandeld werd aan de wond. Ze maak het naar omstandigheden goed maar heeft heel veel pijn zegt de moeder.

In een gesprek met de redactie van Waterkant.Net bevestigd de geschrokken beheerder het ongelukkig voorval. In de dertig jaren dat er mensen bij het oord komen zwemmen heeft zich nog nooit zoiets voorgedaan, zegt hij. Het is lastig vast te stellen of het daadwerkelijk om een Piranha gaat. Het zouden bijvoorbeeld ook andere (bijtende) vissen kunnen zijn zegt hij.

De beheerder heeft direct netten laten uitzetten in het gebied waar er gezwommen wordt. Ook is er samen met lokale bewoners een onderzoek gestart naar de eventuele aanwezigheid van deze vissen. Tot nu toe zijn er geen bijtende vissen aangetroffen. Wel is er vanmorgen een Toekoenari uit het water gehaald.

Een schokkende foto van de wond: