Bryan Muntslag komt met nieuwe single

De Surinaamse topzanger Bryan Muntslag komt dit jaar met een nieuwe single uit. Dat laat hij op Facebook weten. “Mijn nieuwe single komt er zeer binnenkort aan! Samengesteld door: Bryan Muntslag & Roberto ‘Gboss’ Banel. Lyrics: Bryan Muntslag, Guus Pengel. Geregeld & geproduceerd door Ernesto van Dal”, schrijft hij.

Bryan lanceerde in mei 2019 zijn eerste single, getiteld ‘De Belofte’. Het nummer, geproduceerd door Roscoe Jozefzoon en Asgar Koster, gaat over de belofte die we ooit hebben gedaan en moeten nakomen en dat we elkaar nodig hebben.

De zanger is de grote motor achter BCM Entertainment. Naast het organiseren en produceren van evenementen is de organisatie ook een platform voor doorgewinterde en opkomende artiesten in Suriname. Daarnaast is hij voorzitter van het Platform ter bevordering van Entertainment en Cultuur in Suriname (PECS).