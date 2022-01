Automobilist verleent geen voorrang en eindigt in water na aanrijding

De bestuurder van deze auto is vrijdagavond na een aanrijding met zijn voertuig in het water terecht gekomen. Dit gebeurde nadat hij geen voorrang verleende bij de kruising van de Copernicus- en de Verdistraat in Suriname.

De man reed iets na 20.00u over de Verdistraat en naderde de T-kruising met de Copernicusstraat, waar hij verzuimde voorrang te verlenen. Hij kwam hierdoor in botsing met een terreinwagen (foto onder) die op de voorrangsweg reed.

Door de harde klap kwam de veroorzaker met zijn auto in het water terecht. Hij wist zelf uit het voertuig te komen (foto boven). De man vertoonde tekenen van dronkenschap.

Niemand raakte gewond. De Surinaamse politie werd ingeschakeld en zal verder onderzoek doen. De benadeelde raakte door de klap ook bijna van de weg: