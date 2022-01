751 nieuwe besmettingen en 41 personen in ziekenhuizen

In de afgelopen 24 uur is het aantal personen dat in de ziekenhuizen is opgenomen, na besmetting met het coronavirus, flink gestegen. Er liggen op vrijdag 7 januari 41 personen in het ziekenhuis. Donderdag was dat aantal nog 25 en woensdag 14. Op de intensive care liggen er momenteel geen coronapatiënten.

Dat blijkt vrijdagavond 7 januari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt dat er weer veel nieuwe coronabesmettingen zijn geregistreerd. Het gaat om 751 nieuwe positieve gevallen, na in totaal 1.444 keer testen.

Verder is er 1 coronadode genoteerd. De cijfers van vrijdag 7 januari 2022: